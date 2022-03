Gatto estratto vivo dalle macerie: una bella notizia dopo giorni terribili per tutta la comunità

Una buona notizia ci arriva da Petròpolis, comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro, parte della mesoregione Metropolitana di Rio de Janeiro e della microregione di Serrana colpito tempo fa da una tempesta che ha provocato una frana che ha causato danni e vittime. Un gatto è stato estratto vivo dalle macerie della sua casa grazie al lavoro incessante dei vigili del fuoco.

Sono stati giorni terribili per la comunità di Petròpolis, che dal disastro ha continuato a cercare superstiti sotto i detriti delle case crollate. Tutti avevano bisogno di un po’ di speranza e il ritrovamento di questo gatto vivo sotto le macerie ha ridato un po’ di gioia a tutti i cittadini.

Dopo la tempesta che ha colpito la città brasiliana nella prima metà del mese di febbraio e dopo la conseguente frana che ha travolto ogni cosa, i vigili del fuoco lavorano continuamente per cercare sopravvissuti. La popolazione locale li aiuta come può in questo momento di forte difficoltà.

Dopo giorni dalla tragedia, l’ottimismo tra le persone è tornato dopo che i pompieri di Rio de Janeiro hanno trovato tra le macerie di una casa un gatto ancora vivo. Subito lo hanno portato in una clinica universitaria del posto per ricevere tutte le cure indispensabili.

Una settimana dopo le piogge che hanno colpito Petrópolis, i Vigili del Fuoco di Rio de Janeiro hanno ricevuto un miracolo. Hanno trovato un gattino, sepolto nell’area del sergente Boening. Ed era ancora vivo“.

Gatto estratto vivo dalle macerie a Petròpolis: è rimasto giorni sotto i detriti della sua casa

Per giorni il gatto è rimasto sepolto sotto quel cumulo di macerie. Ma ora sta bene e riceverà tutte le cure necessarie per ritornare forte come prima. Per la popolazione un segno di speranza dopo la tempesta che ha sconvolto Petròpolis, come ricordato dal Governo dello Stato di Rio de Janeiro: