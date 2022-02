Sono stati giorni di ansia e paura quelli che hanno vissuto i familiari di una 12enne, che era scomparsa proprio durante la tempesta Elsa, che ha colpito lo stato della Virginia. Tuttavia, Mercy una cagnolina addestrata come K9 ha aiutato nelle ricerche e c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ha fatto presto il giro del web e che ha stupito migliaia di persone. In tanti infatti considerano la cucciola come un’eroina per quello che ha fatto.

I fatti risalgono a qualche settimana fa. I genitori poco prima che la tempesta arrivasse in città, hanno avuto una discussione con la figlia di soli 12 anni.

Quest’ultima dopo il litigio è uscita di casa, ma non è mai rientrata. La mamma e il padre poche ore dopo si sono presto allarmati ed hanno deciso di denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine.

CREDIT: PIXABAY

Vista la gravità della vicenda, gli agenti hanno avviato in fretta tutte le ricerche. Tuttavia, nei primi due giorni, nessuno ha avuto notizie della piccola. I genitori e tutta la comunità erano in ansia, soprattutto perché sapevano dell’arrivo della tempesta Elsa.

Alla fine, l’agente di polizia Travis Jelly ha deciso di far intervenire anche Mercy nelle ricerche. Sperava che avrebbe potuto aiutare a ritrovare la bambina.

L’intervento di Mercy per la 12enne scomparsa

Il terzo giorno di lavoro, proprio con l’aiuto della cagnolina, è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano. Mercy è riuscita a trovarla sana e salva, ma ancora non è stato reso noto dove la 12enne fosse andata a nascondersi.

In tanti sono felici perché questa vicenda, che ha tenuti tutti con il fiato sospeso, si è conclusa nel migliore dei modi.

CREDIT: PIXABAY

Questo però è stato possibile solo grazie all’intervento della cagnolina. Tutti ora la considerano un’eroina e il suo conduttore Travis Jelly ha deciso di premiarla con una vacanza insieme. Questi animali in alcune circostanze sono davvero fondamentali.