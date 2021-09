Questa è la tristissima storia, per fortuna a lieto fine, di un povero gatto gettato nella spazzatura come se fosse un rifiuto. La famiglia non ha avuto scrupoli ad abbandonare questa povera creatura che soffriva anche di un particolare problema all’occhio. Per fortuna l’hanno salvato appena in tempo e oggi è una star, grazie all’amore che ha ricevuto.

Julieta De Agata è una donna dal grande cuore, che in rete ha voluto raccontare la storia di un povero gattino che è riuscita a salvare. Paloma è stata gettata in un contenitore dei rifiuti dai suoi proprietari, gente priva di cuore e di un briciolo di coscienza. Come si fa ad abbandonare una creatura in quelle condizioni condannandola a morte certa?

Hanno deciso di sbarazzarsi di lei senza tenere in considerazione i problemi di salute di cui soffriva all’occhio sinistro. Aveva pochi giorni e già doveva affrontare tutta quella crudeltà da sola. Per fortuna Julieta De Agata era lì per salvarla: non appena l’ha trovata, l’ha portata subito dal veterinario per trovare una cura per il suo occhio.

Paloma ha dovuto affrontare un lungo processo di recupero. Ma con pazienza e amore e grazie alla presenza di Julieta De Agata, che non l’ha mai lasciata da sola, ora sta bene. La donna ha deciso di pubblicare la sua storia sui social network per sensibilizzare tutti quanti.

Quante cose sono successe in così poco tempo! (…) Stare con gli umani mi ha fatto capire il valore che ha per te guardare indietro e vedere quanto siamo cambiati. Qui potete vedermi, questa è la mia storia riassunta in poche foto.

Il lieto fine per il gatto gettato nella spazzatura

Ora Paloma si sta riprendendo e si gode la compagnia della sua nuova mamma umana. Grazie alle foto che lei realizza è già diventata una star sui social e le sue foto sono virali. Il lieto fine per lei è arrivato.

Ho avuto la fortuna di incontrare fino ad oggi due mamme, anche papà, l’affetto non mi è mancato ma la mia famiglia definitiva mi sta già aspettando. Devo riprendermi completamente prima di partire per la mia nuova vita, si stanno prendendo cura di me e mi stanno trattando per questo.

