I mici sono davvero geniali e riescono a compiere delle imprese davvero incredibili. Come questo gatto che impara ad aprire la porta della doccia, perché vuole a tutti i costi liberare il fratello che si trova all’interno in convalescenza. Il micio pensa che sia lì in punizione e detenuto ingiustamente e per questo lo vuole fare uscire.

Jean Ralphio e Mona Lisa sono i due gatti che vivono con Gabrielle Zaffiro McLemore e suo marito. Attraverso la Pennsylvania SPCA hanno incontrato un adorabile felino e, anche se non volevano adottare un animale domestico, si sono subito innamorati di lui.

Quello che non sapevano è che lui aveva una sorella. I due erano molto legati e non potevano essere divisi per nessuna ragione al mondo. Così la coppia ha deciso di fare l’unica cosa che potesse fare in un caso come questo. La coppia ha portato a casa entrambi.

Jean Ralphio e Mona Lisa, come li hanno chiamati, vivono insieme alla loro nuova famiglia per sempre da circa un anno. I genitori sono felicissimi di averli in casa. Anche se insieme sono davvero una forza della natura e, oltre a coccolarsi, ne combinano tante.

Come l’ultima che hanno combinato insieme. La gattina ha aperto la porta della doccia per liberare il fratello che si trovava all’interno in convalescenza dopo un intervento chirurgico all’anca. Così avrebbe evitato altri traumi o lesioni. Ma per Monna Lisa era un’idea terrificante.

Gatto impara ad aprire la porta della doccia perché gli manca il fratello

A Monna Lisa mancava terribilmente Jean Ralphio e così si è ingegnata per poter liberare suo fratello e stare insieme.

Quando li teniamo separati, miagola attraverso la porta e cerca di entrare. Ha avuto un po’ più di bisogno di abbracci con noi [da quando] si è separata da Jean Ralphio.

Alla fine Monna Lisa ce l’ha fatta e ha liberato il fratello. E i genitori umani sono rimasti senza parole di fronte all’intelligenza del micio.