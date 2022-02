Gatto in regalo a una donna di 70 anni, Twitter si mobilita per realizzare il suo sogno

Questa è una storia semplicemente eccezionale che merita di essere letta, riletta e condivisa, perché fa bene al cuore. La comunità di Twitter riesce a dare un gatto in regalo a una donna di 70 anni, che aveva questo sogno da tempo, ma non era mai riuscita a realizzarlo. Per fortuna gli utenti dei social sono riusciti a renderla felice.

Fonte foto da Pixabay

Tutto è iniziato quando un conduttore radiofonico di nome Fernando de Dios (@FernandoGdeDios), che vive a Gijón, una città nelle Asturie, in Spagna, ha pubblicato un post su Twitter, scatenando una vera e propria gara di solidarietà sul social network.

Il suo post è stato condiviso migliaia di volta in meno di una giornata. Cos’aveva di così speciale questo tweet? Era accompagnato dalla foto di un biglietto scritto a mano da una signora anziana, che poi lo aveva lasciato o perso nella biblioteca Jovellanos di Gijón.

Il biglietto conteneva semplicemente una richiesta d’aiuto da parte di una donna di 70 anni, che voleva tanto adottare un cagnolino. Forse perché si sentiva sola. O forse perché ne aveva sempre voluto uno per tenerle un po’ di compagnia.

Mi piacerebbe che qualcuno mi regalasse un gattino. Vivo da sola e ho 70 anni, per me sarebbe di grande compagnia.

Fernando de Dios sperava che grazie ai social il suo sogno diventasse realtà, visto che c’era anche il numero di telefono. E i social hanno mostrato il loro lato migliore.

Fonte foto da Twitter di Fernando de Dios

Gatto in regalo a una donna di 70 anni: Twitter aiuta la signora anziana

Molti hanno condiviso il tweet, chiedendo ai propri contatti di esaudire il desiderio della donna. C’è chi ha anche commentato in modo umoristico il fatto che con tutte quelle condivisioni si sarebbe ritrovata non con un micio, ma con una colonia felina. Poi la bella notizia:

Fonte foto da Pixabay