Cucciolo, questo il nome di un gatto dal pelo rosso salvato dall’Enpa di Roma. Tutto è iniziato lo scorso sabato, quando il suo papà umano ha scoperto di avere il Covid-19.

Credit: ENPA sezione di Roma – Facebook

Le sue condizioni sono peggiorate a tal punto che è stato necessario un ricovero urgente in ospedale. Tutti erano preoccupati dalla situazione dell’uomo e nel momento del ricovero, nessuno ha pensato al suo gatto. La porta dell’abitazione si è chiusa e Cucciolo è rimasto dentro.

Soltanto in seguito, il successivo lunedì, la famiglia si è resa conto che l’animale era chiuso in casa da solo, senza cibo e senza acqua. Nessuno aveva le chiavi dell’abitazione, così hanno deciso di allertare l’Enpa di Roma (Ente Nazionale Protezione Animali).

I volontari sono subito intervenuti in soccorso del micio rosso, ma il recupero senza le chiavi della casa, non è stato affatto facile. Ecco il racconto dell’associazione:

Organizzare il recupero, vista la mancanza delle chiavi, è stato complesso. Ma grazie a una pronta risposta delle Istituzioni, Polizia Locale del municipio VII, ASL e Comune di Roma e la disponibilità di un vicino di casa, con cui il signor L. è riuscito nel frattempo a mettersi in contatto dall’ospedale, nel pomeriggio di ieri si è potuto finalmente accedere all’appartamento.

Il recupero di Cucciolo

I soccorritori sono riusciti ad entrare nell’appartamento ed hanno trovato il gatto Cucciolo. L’animale stava bene, era soltanto un po’ spaventato.

Credit: ENPA sezione di Roma – Facebook

Adesso si trova nelle mani amorevoli dei volontari e quando il suo papà umano verrà dimesso, potrà tornare a casa tra le sue braccia. I ragazzi hanno voluto anche lasciare un pensiero per l’uomo e augurargli di rimettersi presto:

Forza signor L., lei pensi a star meglio che Cucciolo è coccolato e curato da noi e l’aspetta.

Credit: ENPA sezione di Roma – Facebook

Un grazie a coloro che sono intervenuti in aiuto di questo gatto. La situazione di emergenza sanitaria non sta cambiando soltanto la nostra vita, ma anche quella degli amici animali. Per fortuna esistono tante organizzazioni disposte a prendersi cura di loro!