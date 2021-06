Il povero gatto intrappolato in un’intercapedine del muro di casa è uscito fuori con tutti gli occhi incrostati, ma per fortuna stava bene. Per una settimana la famiglia che vive in quella casa ha sentito degli strani rumori provenire dal muro. Mai si sarebbe immaginata di trovare dentro quella povera bestiolina bisognosa di aiuto.

Fonte Pixabay

Ogni tanto capita di leggere di storie di cani e di gatti, ma anche di altri animali, che rimangono incastrati in qualche muro, incapaci di venire fuori dal pasticcio in cui si sono cacciati. Anche se spesso il rumore che proviene da un’intercapedine potrebbe far pensare a creature ben più pericolose, ma non è il caso della nostra storia.

Sentivano degli strani miagolii in casa. Ma non riuscivano a capire da dove arrivassero quei rumori. All’inizio non ci aveva fatto caso, ma poi ha compreso che non aveva sentito male. C’era un gatto nascosto da qualche parte. Solo che non riuscivano a capire dove fosse finito. Quando ha capito che i lamenti arrivavano da dietro un muro.

Un giovane ha iniziato a cercare come un matto. Gli erano venuti i brividi, com’era possibile che ci fosse un gatto intrappolato lì dietro? Invece era proprio così, era finito dentro l’intercapedine della sua casa in Arizona. E qui è rimasto per giorni fino a quando il ragazzo non lo ha liberato.

Gatto intrappolato in un’intercapedine: come sta?

Quando il giovane lo ha tirato fuori da lì lo ha subito portato nel più vicino rifugio dell’Arizona Animal Welfare League all’interno di una scatola, nella speranza di salvarlo. Dopo una settimana nel muro era debilitato, denutrito e disidratato. E aveva una grave infezione agli occhi.

Lo aveva sentito miagolare da giorni per poi trovarlo dentro a un muro. I suoi occhi erano gonfi, chiusi e incrostati. I nostri veterinari lo hanno pulito ed esaminato, scoprendo che aveva sei settimane ed era gravemente sottopeso.

Ora è in ottime mani. E aspetta la sua casa per sempre.