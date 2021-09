Questa è la bellissima storia di un povero gatto intrappolato nell’auto, che da solo proprio non riusciva a mettersi in salvo. Per fortuna qualcuno si è accorto della sua presenza all’interno del veicolo e ha chiamato i soccorritori. Un capitano e un sergente della Polizia hanno fatto in modo di tirarlo fuori dai guai sano e salvo.

Fonte Foto Facebook NewBernPD

Il 29 giugno, il dipartimento di polizia di New Bern, in North Carolina, negli Stati Uniti d’America, ha pubblicato un post sul profilo di Facebook, in merito a un salvataggio di un micio in difficoltà, che si era incastrato dentro un’automobile. Come spesso accade per i poveri micini.

Era mattina presto quando il capitano Daniels e il sergente Weaver hanno avvistato un autista in piedi in una strada. Sembrava che avesse dei problemi meccanici. I due hanno subito parcheggiato il loro mezzo e hanno raggiunto la donna per poterle dare una mano e capire cosa stesse succedendo.

Avvicinandosi si sono subito accorti che l’auto non aveva problemi. Era un povero felino a trovarsi in difficoltà. E così il sergente e il capitano sono subito intervenuti, per trarre in salvo la gattina che era rimasta incastrata all’interno dell’auto. Tirarla fuori non è stato facile.

La polizia ha subito preso l’iniziativa e ha iniziato a soccorrere il micio, tra gli applausi di tutti quanti anche su Facebook. Un residente locale ha detto:

Se hanno intenzione di prendersi cura di un gattino, pensa a quanto bene proteggono/si prendono cura dei cittadini! Perfetto, grazie.

Fonte Foto Facebook NewBernPD

Gatto intrappolato nell’auto: quali sono le sue condizioni di salute?

Per fortuna quando il gattino è stato tirato fuori dall’automobile era illeso, senza nemmeno una ferita sul suo corpo. Tutto merito dell’intervento tempestivo.

Fonte Foto Facebook NewBernPD

Il micio è stato affidato alle cure di un vicino rifugio. E ora tutti sperano che possa essere velocemente adottato e trovare la sua casa per sempre.