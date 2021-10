Non vedrai mai una scena più tenera di questa. Il gatto mangia con il suo orsacchiotto condividendo con il tenero peluche la sua ciotola piena di cibo. Quando i proprietari hanno messo le crocchette nel piatto del felino, lui si è precipitato lì per gustarle. Ma prima ha preso il suo fedele amico imbottito per poter stare insieme durante il pasto.

Fonte foto da video TikTok di thepetcollective

Venerdì 10 settembre il profilo su TikTok The Pet Collective, che di solito pubblica video carini e divertenti con protagonisti gli animali domestici, ha deciso di presentare la dolce scena di un gattino che condivide il pasto con il suo orsacchiotto preferito.

Lucky è un dolce gatto che vive in Australia con la sua mamma umana, Rita Bazzan, che ha raccontato che il micio non si separa mai da quel peluche. Anzi, si preoccupa che stia bene. E a quanto pare anche che mangi.

Nel video condiviso online si vede il gatto con in bocca il suo peluche. Lo ha preso per portarlo nel posto dove la famiglia umana ha preparato per lui una ciotola piena di cibo. E lo ha messo seduto accanto a lui così che possa mangiare.

Dopo averlo lasciato al suo fianco, il suo gattino ha iniziato a mangiare, tenendo sempre d’occhio il suo compagno di giochi e di vita, che è sempre presente al suo fianco. Costi quel che costi.

Gatto mangia con il suo orsacchiotto dal quale non si separa mai

Ovviamente il video è diventato virale in breve tempo con migliaia tra condivisioni, reazioni e commenti affettuosi che trovano Lucky un gatto semplicemente adorabile.

Come si fa a non amare un dolce pelosetto come Lucky che pensa prima al benessere del suo miglior amico e poi al suo?