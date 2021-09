Chi vive con un amico a quattro zampe, sa quanto sia importante la sua presenza nella propria vita. Un animale migliora le nostre giornate e ci aiuta a superare i momenti più tristi. Nelle ultime ore sul web si è diffuso un dolcissimo video di un cucciolo di Husky, che ha scaldato il cuore di migliaia di utenti.

A diffondere il filmato, è stata la famiglia di un uomo, il giorno del suo trentunesimo compleanno. Ha sempre sognato di avere un cane nella propria vita e sua moglie ha deciso di esaudire il suo desiderio, proprio nel giorno del suo compleanno.

La donna ha raccontato sul web che, a causa della Pandemia, non hanno potuto festeggiare i 30 anni dell’uomo e non hanno potuto stare insieme al resto della famiglia. Così, il giorno dei suoi 31 anni, ha voluto recuperare tutte le cose perse per via dell’emergenza sanitaria e far commuovere l’uomo che ama.

Il trentunenne non si aspettava di certo che in quello scatolone ci fosse un cucciolo di husky e quando ha aperto il suo regalo, non è riuscito a contenere la felicità.

Lo ha subito preso tra le braccia e lo ha stretto a se, ringraziando i suoi familiari. Poi, si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Dopo la pubblicazione sul web, il video si è diffuso in tutto il mondo. Migliaia di persone hanno commentato il post, preparando l’uomo su tutte le cose che da quel momento sarebbero cambiate nella sua vita. Perché un amico a quattro zampe rende tutto più bello. È l’unico che ti aspetta ogni giorno e ti accoglie con dolcissime feste, anche se sei mancato per soli 5 minuti. È l’unico che ti rimane accanto nei momenti belli e nei momenti brutti. L’unico che ti ama per come sei, senza giudicare e senza mai tradirti. L’unico su cui potrai sempre contare!