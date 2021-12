Gatto non vuole lasciare la bara del suo amico umano, morto a soli 19 anni

Una storia davvero commovente e che ha fatto il giro del mondo in pochi giorni. Le immagini di questo gatto hanno commosso milioni di utenti sul web. Basta guardarlo, mentre se ne sta su una bara o sotto un tavolo, accanto alle foto di colui che era il suo amico umano.

Questo gatto era stato accolto da un ragazzo di 19 anni di nome M Binos. Lo aveva salvato dalla strada, dalla sua vita di sofferenze e gli aveva aperto le porte della sua casa ed insegnato la parola amore. Poi, un giorno la vita ha deciso di separarli per sempre. Il 19enne è morto a causa di una pancreatite.

Durante il funerale, il gatto è rimasto accanto alla bara per tutto il tempo. In alcune foto, pubblicate sul web e diventate virali in tutto il mondo, appare sopra la bara e in altre, invece, accanto alle foto del suo migliore amico. Come si fa, davanti a queste scene, a dire ancora che gli animali non siano in grado di provare sentimenti o di dimostrare gratitudine verso coloro che hanno cambiato la loro vita e gli hanno mostrato amore?

Dopo la morte di questo giovane, si è scoperto che aveva accolto nella sua abitazione ben 15 cani e 10 gatti, tutti randagi e salvati dalla strada. La sua famiglia ha deciso che continuerà ad occuparsi di tutti gli animali, in memoria di M Binos. Perché non si può abbandonare l’eredità di un cuore tanto grande e capace di lasciare un prezioso insegnamento. Sanno che è ciò che il 19enne avrebbe voluto, che quegli animali continuassero ad essere amati ed accuditi e loro hanno assicurato che continueranno a farlo.

È bello vedere che al mondo esistono ancora persone con tanto amore da dare, soprattutto a soli 19 anni. Una storia che merita davvero di essere conosciuta da tutti!