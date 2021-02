Gatto piange fino a quando la mamma umana non gli mette il suo film preferito. Riuscite ad indovinare qual è il film? (VIDEO)

Questa è una storia che di sicuro ha vissuto chiunque vive in casa con un felino. Il protagonista infatti non la smette di lamentarsi fino a quando non ha ottenuto quello che voleva. Il gatto piange finché la sua mamma umana non le mette il suo film preferito, che lui segue dall’inizio alla fine senza mai muoversi dal suo posto.

Fonte Pixabay

Calvin è stato adottato quando aveva 9 mesi e da allora vive con la sua mamma umana. Non ha mai avuto paura di dire la sua e ha sempre dimostrato una certa caparbietà: non ama sentirsi dire di no.

Come ha raccontato la sua mamma umana, Olivia Theobald, intervistata da The Dodo, è un micio molto testardo e anche molto impertinente. Ma compensa questo suo lato un po’ ostico con l’affetto che dà alla sua famiglia. Solo che quando si mette in testa qualcosa non c’è verso di fargli cambiare idea!

Una volta Olivia ha avuto la brillante idea di far vedere a Calvin il suo film d’animazione preferito quando era bambina. Gli Aristogatti è piaciuto davvero tanto al suo micio, che ne è rimasto letteralmente affascinato: forse adora vedere altri gatti miagolare.

Il problema, ora, è che Calvin passerebbe le sue giornate a guardare il film. Per lui è diventata una vera e propria ossessione: Olivia non può mettere altro che Gli Aristogatti. Altrimenti il suo micio inizia a miagolare come un matto finché non cambia idea.

Gatto piange e smette solo quando vede in tv gli Aristogatti

Olivia Theobald ha pubblicato su TikTok un video in cui Calvin segue il suo film preferito, per chiedere ad altri utenti se anche i loro gatti hanno un ossessione del genere.

Molti hanno suggerito alla ragazza di provare altri film della Disney che hanno protagonisti dei felini, per vedere la sua reazione. Ha adorato ad esempio il Re Leone, forse è proprio attirato dai suoni, anche se il suo preferito rimane lo storico lungometraggio con protagonisti dei mici come lui.