Tommaso Zorzi: di che marchio è la camicia con denti indossata durante la puntata?

Gli outfit del Grande Fratello Vip stimolano la curiosità di pubblico e telespettatori. Ogni settimana i concorrenti sfoggiano look diversi, spesso inediti, e uno dei più estrosi in tal senso è il solito Tommaso Zorzi. Il simpaticissimo influencer ha un conclamato debole per le camicie e quella indossata nel corso della puntata di lunedì 4 gennaio 2021 era molto particolare.

Tommaso Zorzi: la griffe della camicia con denti

La star del web ha optato a favore di un modello davvero innovativo, griffato Philipp Plein. A rivelarne il marchio, come spesso è già accaduto, l’appassionato di moda Manuel Di Gioia, che ha fornito questa l’interessante informazione sul suo profilo Twitter.

La passione per il brand

Nel post, tuttavia, vengono mostrate maglia e giacca della medesima fantasia della camicia portata da Tommaso Zorzi. Purtroppo, a differenza di altre occasioni, è impossibile fare i “conti in tasca”. Ovvero non sappiamo indicarvi con precisione a quanto ammonta il prezzo.

Non è la prima volta che il vippone punta sul celebre brand. Nelle ricorrenze speciali tende spesso a farvi affidamento. Anche per la serata di Capodanno, ad esempio, ha ricevuto un blazer leopardato pieno di lustrini firmato Philipp Plein.

Fusione di contemporaneità, eleganza e innovazione

Allora gli ammiratori avevano dato segno di gradimento e con l’ultima scelta di abbigliamento il beniamino ha nuovamente fatto centro. Nel corso delle puntate passate, invece, Tommaso Zorzi aveva optato a favore delle camicie di Benevierre, altra griffe che riscuote i suoi consensi. Analogamente alla maison Philipp Plein, fonde nei suoi abiti contemporaneità, eleganza e innovazione.

Tommaso Zorzi: il look di lunedì 4 gennaio

All’interno di questo articolo avete modo di gustarvi il look dell’influencer Tommaso Zorzi nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 4 gennaio 2021. Una proposta originale, accattivante, in grado di porre in risalto la figura del 25enne. Nelle scorse ore il giovane ha svelato di essere “innamorato” di Harry Styles, ex membro degli One Direction. Chissà se Francesco Oppini è geloso!