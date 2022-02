Quando ha visto quel cucciolo abbandonato e triste, il gatto randagio si è avvicinato e gli ha fatto capire che non era più solo

L’empatia che sono in grado di dimostrare gli animali a volte non è nemmeno lontanamente immaginabile dagli umani. Il video che vi mostriamo oggi ne è la chiara dimostrazione. Il protagonista indiscusso è un gatto randagio, che si offre di aiutare e sostenere un cagnolino che era stato appena abbandonato dai suoi ex proprietari.

Tutti pensano che cani e gatti non possano andare mai d’accordo. I felini vengono sempre considerati come animali schivi e privi di empatia, che vogliono vivere nel loro mondo e godere di qualsiasi privilegio in maniera molto egoistica.

Queste fandonie non sono assolutamente vere. E a dimostrarlo, negli ultimi giorni, è arrivato un video molto tenero che è diventato virale in tutto il mondo nel giro di pochissimo tempo.

Gatto randagio insegna la vita di strada al suo nuovo amico

La vita di strada può essere difficile per chiunque. Che sia un umano o un animale, poco importa. Il freddo, la fame e la sete diventano le sfide quotidiane di chiunque si ritrovi senza un tetto sulla testa e un letto dove dormire.

Lo sa bene questo gatto randagio, che in strada ha vissuto così tanto tempo che ormai è diventato un “veterano“.

Qualche giorno fa, il felino ha avuto modo di dare un’utilità alla sue esperienze da senzatetto, quando ha incrociato i suoi passi con un cagnolino triste.

Lui era stato appena abbandonato dalla sua famiglia e non riusciva a rassegnarsi al trauma.

Così, senza che nessuno gli dicesse nulla, il gatto si è avvicinato e gli ha dato l’abbraccio più dolce del mondo. Come a dire: “Ehi amico, non preoccuparti. Ci sono qua io ora ad aiutarti”.

Nel giro di poco tempo i due nuovi amici per la pelle sono diventati le star del quartiere. Hanno iniziato a dormire, mangiare e cercare rifugi notturni insieme, finché alla fine un rifugio li ha prelevati e portati al sicuro.

Il finale migliore di questa storia sarebbe se una famiglia amorevole decidesse di adottarli entrambi. Tutti ci auguriamo che succeda proprio questo.