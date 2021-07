Un povero gatto randagio in una Tesla era rimasto intrappolato. Come spesso accade ai mici rimangono chiusi nel motore, dove trovano un po’ di calduccio. Ma poi non riescono a uscire, trovandosi nei guai. Per fortuna è intervenuto un meccanico, che però ha dovuto rimuovere una ruota per poterlo aiutare.

Qualche tempo fa i dipendenti di un’autofficina di Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, hanno trovato un gatto di strada fuori che sembrava particolarmente preoccupato. E avevano ragione perché il suo gattino, un piccolo cucciolo, si trovava nelle vicinanze sicuramente in difficoltà, ma loro non sapevano dove fosse.

I lavoratori hanno subito chiamato il soccorso degli animali, chiedendo se potevano dar loro una mano per aiutare i due gattini randagi. Steve e Iris sono arrivati ​​sul posto e hanno installato trappole nell’area nella speranza di portare in salvo la mamma gatta e i gattini allo stesso tempo. Mamma gatta è caduta in una trappola, ma il gattino si è nascosto.

I soccorritori non volevano spaventare troppo quel gattino e il giorno dopo tornarono lì. Un piccoletto all’improvviso è uscito fuori, andando a nascondersi sotto una Tesla parcheggiata all’interno dell’autofficina. Prenderlo era molto difficile.

Le ruote dell’auto impedivano di capire dove si fosse nascosto il micetto. Così i meccanici aiutarono i soccorritori a togliere le ruote e a scovare il gattino che si era nascosto all’interno di quell’auto. Iris lo ha afferrato, lo ha messo in gabbia e poi lo ha portato a casa: lo hanno chiamato Xavier.

Il salvataggio di un gatto randagio nella Tesla

Xavier aveva tantissime pulci. Ha vissuto con Steve e Iris per qualche tempo, per ricevere cure e coccole. In poco tempo si è adattato alla casa: era un po’ timido, ma ora era finalmente al sicuro.

La mamma gatta è stata sterilizzata e ha trovato la sua casa per sempre. Xavier dovrà attendere ancora un po’ per l’adozione.