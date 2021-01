Gatto randagio si infila nella macchina della polizia e gli agenti capiscono che cercava di dire loro una cosa importante

Il gattino randagio si fa adottare in un modo davvero subdolo e malizioso. Ha approfittato del fatto che una macchina di pattuglia passasse proprio dalle sue parti. È salito a bordo e ha cominciato a farsi coccolare dai poliziotti presenti all’interno dell’abitacolo. Gli agenti non hanno potuto resistere al suo fascino.

Fonte Pixabay

Ci troviamo a Jaworzno, in Polonia. Qui una coppia di poliziotti hanno fatto una particolare conoscenza durante un intervento per un incidente stradale. Ma tutto è passato in secondo piano quando è apparsa sulla scena una dolce micetta.

Dopo aver ovviamente risolto l’incidente, i poliziotti si sono seduti all’interno dell’auto di pattuglia per redigere, come di consueto, un rapporto su quanto accaduto. E qualcuno si è intrufolato sul mezzo.

Fonte YouTube Kazimierz W.

Mentre i poliziotti scrivevano nero su bianco quello che era successo e per cui erano intervenuti, la gattina ha deciso di conquistarli. Chissà, magari avrebbe guadagnato una casa e una famiglia.

La gattina è saltata addosso ai poliziotti, iniziando a far loro le coccole e le fusa. Impossibile ignorarla. Ha completamente attirato la loro attenzione e gli agenti non se la sono sentita di lasciarla lì.

Fonte YouTube Kazimierz W.

Il gattino randagio si fa adottare e il video diventa virale

Ovviamente i poliziotti hanno registrato tutto quanto. E si sono fatti intenerire da quella situazione. La reazione del gatto nei confronti dei poliziotti è stata del tutto inaspettata.

La gattina sembra quasi voler dire agli agenti di non lasciarla lì e di portarla sempre con loro.

Fonte YouTube Kazimierz W.

Il video è stato condiviso su Facebook della polizia di Slaska e ha già superato le 5.500 interazioni. Tutti sono rimasti affascinati dall’astuzia del gatto.

La donna in divisa che ha registrato il video ha deciso di dare alla micia intraprendente una casa.