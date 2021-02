Gatto rimane chiuso in un container per 3 settimane: ecco cosa ha mangiato per riuscire a sopravvivere

Il gatto mangia dolci per sopravvivere. Lo sappiamo, i medici veterinari giustamente suggeriscono ai proprietari di non dare questi alimenti zuccherosi ai propri pets. Ma il micio non aveva alternative, visto che per 3 settimane è rimasto chiuso all’interno di un container. Prima che qualcuno lo tirasse fuori da lì.

Questa storia è stata raccontata da alcuni operatori della ditta di trasporti Star Shine Shipping, che si sono resi conti di un clandestino che ha viaggiato in mare per tre settimane, in un container pieno di scatole che era stato spedito.

Il povero micio per poter sopravvivere non ha mangiato altro che dolci. Soprattutto caramelle. Era finito in una situazione di pericolo e ha cercato di andare avanti come meglio poteva e con quello che aveva a disposizione. E in fin dei conti non gli è andata proprio male.

Gli operatori erano stupiti del fatto che fosse ancora vivo, dal momento che è rimasto chiuso in quel contenitore sigillato per ben 21 giorni, senza acqua e senza cibo. O meglio, senza cibo sano, potremmo dire.

In un post su Facebook l’azienda ha spiegato che il felino si è intrufolato sulla nave a Odessa, in Ucraina, ed è rimasto lì dentro fino a quando l’imbarcazione è arriva a Israele, quando hanno scoperto il passeggero.

Gatto mangia dolci aprendo le scatole con le unghie

Gli operatori non hanno solo trovato il clandestino, ma hanno anche scoperto che molte delle scatole contenute nel container erano ovviamente rotte. Il micio, con le unghie e con i denti, le aveva aperte, perché aveva fiutato le caramelle confezionate al loro interno.

Il gatto ha mangiato caramelle per tutto il viaggio e si è dissetato con l’acqua della condensa che si è prodotta all’interno del container. Pare sia in ottima salute, nonostante una dieta da gatto piuttosto insolita.