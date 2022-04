Gatto ruba il cibo al Pinscher, la reazione del cane è unica

Cosa succede se il gatto ruba il cibo al Pinscher? Succede che il Pinscher non la prende tanto bene e inizia a guardare in modo strano quel felino che tenta di fregargli la sua ciotola piena di leccornie che spetterebbero a lui e non al micio. Il video del cane è stato pubblicato su TikTok ed è diventato virale in breve tempo.

Maylon è un cane di razza Pinscher che ha un udito sopraffino. Anche se sta dormendo, se sta giocando o se sta facendo qualsiasi altra cosa non gli sfugge mai quando il gatto di casa tenta di rubargli il cibo. E a quanto pare capita di sovente.

Il gatto è così subdolo che il cane deve sempre tenerlo sotto controllo, anche quando sembra che sia disattento o stia dormendo profondamente. Come dimostra un video pubblicato su TikTok lo scorso 19 febbraio nel quale si vede Maylon che dorme beato. E il gatto prova a rubare il suo cibo.

Quando il cane riceve la notizia che non vorrebbe mai avere nella sua giornata, ecco che si alza di scatto dalla sua cuccia, con le orecchie belle dritte pronto a captare ogni segnale. Ed ecco lì che si accorge che il gatto di nuovo gli ruba la pappa.

Prontamente Maylon si alza dal suo letto e corre verso la sua ciotola, nel tentativo di fermare il furfante. Cosa che non gli riesce proprio sempre, perché il gatto è più veloce di lui. Ma il Pinscher non si arrende mai!

Il video è stato pubblicato su TikTok e subito è stato un vero e proprio trionfo.

Il video è stato visualizzato da migliaia di persone e ha ottenuto migliaia di commenti e di Mi piace.