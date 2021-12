La gentilezza viene prima di tutto. E non solo se sei un essere umano. Anche se sei un pelosetto sai benissimo che dovrai essere sempre cordiale e gentile con tutti usando le buone maniere. Come fa il gatto che saluta tutti i fattorini che si presentano alla porta di casa sua per fare delle consegne di cibo dai vari fast food della zona.

Fonte foto da Instagram di thirstytuna

Questo tenero micino, docile e socievole, di nome Tuna, adora ricevere visite a casa. E adora stupire tutti quanti su Instagram, con un canale che è davvero molto seguito. Che dimostra, tra l’altro, che i gatti non sono per niente animali anti sociali e sospettosi, ma adorano la gente.

Tuna adora fare la fusa, andare incontro alle persone, socializzare con tutti coloro che bussano alla sua porta. In particolare i ragazzi delle consegne del cibo da fast food che la famiglia ordina come delivery con consegna direttamente a domicilio.

Le telecamere di sicurezza hanno spesso ritratto Tuna, che è molto seguitissimo da tantissimi follower, che va incontro ai corrieri che si presentano alla sua porta. Immagini davvero molto tenere e simpatiche che dimostrano quanto è cordiale.

Gatto saluta tutti i fattorini che si presentano a casa

Il tutor di Tuna, il gatto cordiale, ha raccontato al sito web di Bored Panda come tutto è iniziato.

