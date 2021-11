A volte il destino può mettere in serio pericolo la vita di qualcuno. Ma lo stesso destino, altre volte, è capace di far sì che la vita di qualcuno possa proseguire senza ulteriori problemi. Questo è proprio quello che è capitato ad un povero gatto selvatico, che era rimasto attaccato ai binari congelati di una ferrovia che attraversale montagne rocciose. Per fortuna, quel giorno, degli angeli custodi sono capitati lì per caso e lo hanno aiutato a mettersi in salvo.

Coby Reid stava ispezionando un pezzo di ferrovia ai piedi delle fredde e recondite montagne rocciose. Sembrava un turno di lavoro come tantissimi altri per l’uomo, ma qualcosa di inaspettato stava per accadere.

Mentre percorreva i binari, ha notato in lontananza uno strano cumulo vicino ad una delle rotaie. Quando era abbastanza vicino, Coby ha capito che si trattava di un gatto selvatico comodamente adagiato sulla ferrovia. Sembrava che se ne stesse lì seduto, con le zampe incrociate e appoggiato sul ferro della rotaia.

Coby non capiva come mai non si muovesse da lì. All’inizio ha pensato che fosse ferito, ma non c’erano tracce di ferite evidenti, né di fratture.

Quando era ancora più vicino, il gatto ha reagito nervosamente e si è alzato. È proprio in quel momento che Coby ha capito cosa era successo.

Il felino era rimasto attaccato con le zampe alle ghiacciate rotaie e non riusciva più a staccarsi.

Il piano di Coby per liberare il gatto selvatico

Coby ha iniziato a ragionare e a pensare ad un piano per liberare il povero micio. Non mancava molto al passaggio del prossimo treno, quindi doveva agire in fretta.

Nel video si vede Coby che tenta di coprire il gattino con la sua giacca. Il suo intento era quello di riscaldarlo e far sì che si staccasse da solo. Tuttavia, il gatto selvatico non ha permesso all’uomo di avvicinarsi. D’altronde, il suo animo selvaggio non conosce la vicinanza delle persone.

Vedendo che il suo piano non funzionava, Coby ha chiamato il suo capo e gli ha chiesto di raggiungerlo con un secchio di acqua calda.

Il capo è arrivato circa 30 minuti più tardi. L’acqua calda è servita esattamente allo scopo e il micio ha potuto andarsene in tutta tranquillità.