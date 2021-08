Piran è diventato un eoe per tutti quanti

Piran è un gatto che oggi tutti considerano un eroe. Perché è riuscito ad aiutare la sua mamma umana che si trovava in una situazione di estremo pericolo. Il gatto salva l’anziana proprietaria che era caduta in un burrone: un volo di 21 metri nel vuoto. Grazie al suo incessante miagolio, i soccorritori hanno potuto individuare il punto esatto nel quale la donna si trovava dopo la caduta.

Il gatto nero vive in Cornovaglia insieme alla sua anziana proprietario di 83 anni. Mentre passeggiava sul bordo di un campo di grano, la donna è scivolata in un burrone, facendo un volo di tantissimi metri che poteva esserle fatale.

Nessuno sapeva infatti che la donna si trovasse lì. Quando i contadini delle fattorie vicine hanno notato che era assente da troppo tempo hanno deciso di mettersi sulle sue tracce. Ma mai avrebbero immaginato di trovarla lì. Se non era per Piran nessuno si sarebbe accorto della sua presenza in quel luogo.

Il gatto nero dell’anziana signora ha iniziato a miagolare e a farsi sentire, così ha diretto i soccorritori verso quel burrone dove la donna era caduta, come a raccontato Sky News Tamar Longmuir, una donna che ha partecipato alle ricerche.

Sono andata con il mio camion a cercare nella fattoria e nei campi, ma di lei non c’era traccia. Era qualcosa di davvero insolito. Il gatto è molto affezionato alla signora, e andava avanti e indietro sul muretto e miagolava, quindi ho deciso di andare a cercare in quel campo di mais.

Gatto salva anziana proprietaria non lasciandola mai sola

Ho camminato fino in fondo al campo, chiamando il nome della signora. Proprio mentre stavo per uscire dal sentiero e iniziare a passare attraverso il raccolto, ho sentito una risposta molto debole e ho capito che era la signora che stavamo cercando: aveva attraversato il filo spinato ed era caduta in un burrone. Probabilmente era lì da ore.

L’anziana signora non stava così male e i soccorritori sanitari sono subito arrivati per poterla portare in ospedale. La polizia locale ha celebrato su Facebook il micio coraggioso.