Una guardia del parcheggio del casinò si è accorte della cagnolina e del suo cucciolo e non è rimasto indifferente

Oggi vi raccontiamo del salvataggio di una povera cagnolina, lasciata chiusa all’interno di una macchina con le elevate temperature, insieme al suo cucciolo. La vettura era parcheggiata all’interno di un parcheggio e i due animali si trovavano sui sedili posteriori.

Fortunatamente, una guardia si è resa conto della loro presenza e dopo aver capito che non riuscivano più a respirare e che le loro condizioni stavano peggiorando, ha deciso gli allarmare la polizia.

Ci è arrivata una chiamata su una vettura parcheggiata in un parcheggio del casinò Wild Wild West Gambling Hall. Abbiamo subito pensato che il proprietario dei cani si trovasse all’interno a giocare d’azzardo.

Il salvataggio della cagnolina e del suo cucciolo

Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto e hanno visto i due cani in difficoltà, hanno deciso di intervenire all’istante senza nemmeno perdere tempo a cercare il proprietario della vettura.

Dato che i due animali erano sui sedili posteriori, uno degli agenti ha sfondato il finestrino laterale del passeggero ed è riuscito a recuperarli in tutta sicurezza.

I presenti hanno ripreso l’intero salvataggio in un video e le immagini mostrano i due cani stanchi ansimanti tra le braccia di un altro ufficiale.

Uno dei due cani, quando si è reso conto di essere stato finalmente salvato, non riusciva a smettere di scodinzolare. Dopo averli messi al sicuro, abbiamo portato entrambi, con un’auto di pattuglia, al veterinario più vicino. Fortunatamente, dopo la visita, il medico ha constatato che sia la mamma che il cucciolo stavano bene.

Il caldo di Las Vegas è letale e il clima è troppo caldo per lasciare gli animali domestici chiusi in macchina da soli. Negli ultimi giorni abbiamo già salvato la vita a tre cuccioli e arrestato un proprietario.

Non è ancora chiaro quale provvedimenti gli agenti abbiamo preso nei confronti del proprietario della cagnolina e del suo cucciolo. Ogni anno si verificano tantissimi episodi come questo in ogni parte del mondo.

Le associazioni continuano a pubblicare appelli per sensibilizzare le persone di fronte a ciò che può accadere ad un cane con le alte temperature. La macchina diventa un forno rovente che non lascia scampo ad un amico a quattro zampe.