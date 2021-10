Questa è la storia del gatto salvato tra le auto da un tenente che non ci ha pensato su due volte e ha deciso di metterlo al sicuro nella sua auto. Anzi, già che c’era ha pensato bene di fare un adorabile selfie, per rendere la nuova amicizia tra il micio e il suo soccorritore eterno. Ovviamente tutti hanno gradito quegli scatti!

Il 22 giugno, il distretto 4 di polizia della contea di Harris, Texas, negli Stati Uniti d’America ha condiviso sui propri social network la triste storia dell’abbandono di un gatto. Un americano ha assistito a questa scena in una strada molto trafficata.

L’uomo ha visto l’autista del mezzo che lo precedeva sulla carreggiata lanciare un gattino dal finestrino. Subito ha chiamato il 911 per chiedere aiuto per la povera creatura e immediatamente gli agenti hanno accolto il suo appello giungendo sul posto.

Il tenente Fragkias ha individuato prontamente il gattino in mezzo al traffico, togliendolo dal pericolo. Lo ha caricato sull’auto della polizia e ha colto l’occasione per farsi dei selfie con quel gattino tanto adorabile e carino che aveva appena salvato.

La polizia non ha identificato l’autista e sta cercando una casa amorevole per il piccolo. Sicuramente tutti hanno compiuto il loro dovere: l’automobilista ha fatto benissimo a interpellare le autorità, che hanno prontamente risposto all’appello e alla richiesta di aiuto. Sperando che altri testimoni possano descrivere l’auto e magari fornire la targa per punire chi si è macchiato di un reato così ignobile.

Gatto salvato tra le auto, adesso aspetta la sua casa per sempre

Di sicuro, anche grazie alla pubblicità che la squadra di agenti e il tenente hanno fatto al gattino, non ci vorrà poi molto prima di trovare una casa adottiva che possa ospitarlo e proteggerlo.