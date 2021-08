Quando il povero Murphy si è perso ed è rimasto da solo, ancora non aveva una sua famiglia affidataria per sempre. Alcune persone si stavano prendendo cura di lui temporaneamente, ma ciononostante, loro hanno deciso di mettercela tutta pur di riportarlo indietro. E alla fine di questa brutta avventura, per il cucciolo è arrivata anche una bellissima sorpresa.

Credit: Brooklyn Reid Richardson – Facebook

La vita di questo cagnolino non era iniziata affatto bene. Aveva vissuto per strada per un po’ e poi era stato salvato da un rifugio in Texas. I veterinari della struttura gli avevano diagnosticato una malattia grave e lo avevano inserito nella lista per l’eutanasia.

Prima che fosse soppresso, però, la Little Dog Rescue del North Texas l’ha salvato e preso in carico nelle loro strutture con tutta l’intenzione di curarlo e di darlo in adozione ad una famiglia amorevole.

Credit: Brooklyn Reid Richardson – Facebook

Prima di trovare delle persone disposte a prendersi cura di lui per sempre, i volontari lo avevano affidato alla famiglia Richardson per un periodo di tempo. In quelle settimane, tra il cucciolo e la famiglia era però nato un meraviglioso rapporto. Tanto da convincere quelle persone a portare Murphy con loro in un viaggio in Minnesota, a 1.200 km di distanza dal Texas.

Murphy si perde e resta da solo

Credit: Brooklyn Reid Richardson – Facebook

Proprio durante quel viaggio il cagnolino si è perso ed è rimasto solo. Reid Richardson è rimasta in Minnesota per altri tre giorni a cercare Murphy, ma di lui non si vedeva nessuna traccia, così ha deciso di tornare a casa, seppur con il cuore in gola.

Nelle 4 settimane successive, grazie all’aiuto di alcuni abitanti della zona in cui si era perso il cucciolo, i Richardson hanno continuato a cercare Murphy anche se non erano più sul posto.

Ad un mese esatto dalla sua scomparsa, il lavoro di Reid, della sua famiglia e degli abitanti del posto ha portato finalmente i suoi frutti. Murphy è stato trovato ed è potuto tornare a casa della sua famiglia adottiva temporanea.

Il legame che si era già creato con loro e la grande paura provata dal giorno della scomparsa del cagnolino, hanno portato Reid e gli altri a prendere una decisione che in cuor loro già avevano preso da tempo.

Hanno firmato tutte le carte ed hanno adottato per sempre quel meraviglioso amico a quattro zampe.