Gatto scomparso ritrovato dopo due settimane: era nel bagno del vicino

Questa è la storia di un povero gatto scomparso che è stato ritrovato due settimane dopo a poca distanza dalla sua casa. La famiglia, che vive a Dalkeith, in Scozia, lo ha cercato dappertutto. E aveva offerto anche una ricompensa di 1000 sterline (circa 1180 euro) per chi avesse informazioni utili. Alla fine sai dove si trovava? Era rimasto intrappolato nel bagno dei vicini di casa!

Batty era svanito nel nulla. Il proprietario e la sua famiglia lo ha cercato dappertutto. Hanno messo anche dei volantini in paese offrendo una ricompensa. Ma nessuno sembrava aver visto nulla. Era come se il micio di casa si fosse improvvisamente volatilizzato.

Colin McNeil e la sua famiglia, tra cui la moglie veterinaria Sharon e i bambini Jacob, 10 anni, e Sam, 8 anni, per 12 giorni hanno vissuto un incubo. Soprattutto i bambini erano molto affezionati a lui e pensavano che forse qualcuno lo aveva rapito e portato via.

Dopo 12 giorni di inferno, alla fine la famiglia ha potuto riabbracciare Batty. Quel birbantello si era andato a nascondere nel bagno di una casa in ristrutturazione proprio vicino alla sua. Durante un temporale si deve essere spaventato e si era rifugiato lì non riuscendo a tornare indietro.

È un gatto abituato a stare all’aperto, quindi non è insolito che scompaia per poche ore alla volta. Ma non l’abbiamo più visto fino a due settimane dopo. Non sapremo mai esattamente cosa è successo, ma possiamo immaginare su che cosa possa essere capitato: una donna in fondo alla strada stava facendo dei lavori di ristrutturazione a casa sua. Il giorno in cui è scomparso c’è stato un acquazzone torrenziale, quindi presumo che sia corso in quella casa come rifugio.