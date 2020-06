Gatto scopre un nuovo amico nel patio e dorme sempre con lui Trova un nuovo amico nel paio: e nonostante non sia un gatto come lui, dorme sempre al suo fianco

Ognuno si sceglie i suoi amici. E con loro condivide tutto quanto, soprattutto i momenti migliori, come ad esempio i pisolini quotidiani. Questo gatto si è scelto uno strano amico con cui dormire: lo ha trovato nel patio di casa e da allora non si è più separato.

Baby è un bellissimo gatto di 10 anni che è nato senza coda. Nonostante questo è cresciuto forte e sano e ogni giorno fa quello che tutti i gatti fanno quotidianamente. C’è una cosa, però, che ama fare. Dormire.

I suoi proprietari lo trovano addormentato un po’ ovunque, ma adesso nel patio di casa si è trovato un nuovo migliore amico, decisamente insolito, con cui schiacciare dolci pisolini.

Baby adora dormire nel cortile di casa, ma qui ci gioca anche. Sicuramente i momenti migliori della giornata li trascorre proprio in questa parte della casa. E non è strano il fatto che abbia trovato il suo miglior amico proprio qui. La cosa curiosa, infatti, è chi è il suo nuovo amico. Potrebbe sembrare un altro gatto come lui, ma è fatto di pietra.

Avendo 10 anni, Baby passa gran parte della giornata a dormire ed è sempre alla ricerca del posto migliore dove riposarsi. Ma da quattro mesi a questa parte il micio non ha dubbi: quella statua decorativa di pietra a forma di gatto che la sua famiglia ha posizionato nel cortile di casa è diventata di fatto il suo migliore amico. E pensare che la famiglia non sapeva come avrebbe potuto accogliere la sua presenza.

Baby non è rimasto indifferente alla statua. E l’ha accolta praticamente come una di famiglia: era a suo agio lì sopra quella pietra, che gli fa compagnia mentre lui schiaccia uno dei suoi tanti pisolini.

Sicuramente non un letto morbido dove dormire, ma il gatto ha deciso che quello sarebbe diventato il suo luogo del cuore.