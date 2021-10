Come non amare questo bel micino?

Puusuke-kun è diventato un vero e proprio idolo in Giappone. E in poco tempo la sua fama ha valicato i confini del paese del Sol Levante, arrivando anche da noi. Ti starai chiedendo chi è Puusuke-kun e ti diciamo subito di chi si tratta. Lui è il famoso e adorabile gatto che si mette in posa e fa il modello ogni volta che si trova di fronte una fotocamera o una macchina fotografica.

Puusuke-kun è un gatto di circa cinque anni. Ha vissuto per lungo tempo come micio randagio fino a quando non è stato salvato da qualche volontario di buon cuore. Ospite di un rifugio per animali in Giappone, in poco tempo una famiglia amorevole ha adottato Puusuke-kun.

Chi ha portato a casa il gattino ha deciso di condividere sui social network alcuni scatti che lo riguardano. Un’immagine ha raggiunto migliaia di Mi piace e di commenti entusiasti di giapponesi (e non solo di giapponesi) che sono già follemente innamorati di Puusuke-kun.

Puusuke-kun ha vissuto per anni come gatto randagio. E per lui la vita in strada è stata ancora più difficile. Nessuno sa il motivo, se sia nato così o abbia avuto un incidente, ma il micio ha una disabilità alle zampe posteriori. Per quello sta sempre in quella posizione.

Chi ha scelto di compiere quella che è ancora di più un’adozione del cuore, visto che stiamo parlando di un animale disabile, ha pensato bene di far innamorare anche altre persone di questo micio che, a causa della sua malformazione, deve sempre stare in quella posa.

Il gatto si mette in posa e fa il modello: un’adozione del cuore

Puusuke-kun è semplicemente adorabile. La sua posa è dettata dalla sua disabilità, ma il suo sguardo è semplicemente unico: un’espressione da vero top model.

È necessario essere così fighi?

La didascalia che accompagna lo scatto la dice lunga…