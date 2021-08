Quanto può divertirsi un gatto sull’altalena? Quando pensiamo a questo gioco ci immaginiamo bambini di ogni età pronti ad andare su e giù urlando di gioia perché quasi toccano il cielo con un dito. Ma anche i più grandi adorano l’intrattenimento. E a quanto pare persino i felini, come dimostra il nonno che spinge il micio. Una scenetta adorabile.

C’è un video che è diventato virale in breve tempo. Qualcuno lo ha registrato in un parco giochi che si trova in Russia. Protagonista del divertimento non è un bambino, come si potrebbe pensare, ma un felino, che si diverte ad andare su e giù sulle altalene, proprio come se fosse un cucciolo d’uomo.

Il gatto è diventato popolare sul web grazie all’utente Svetla Stefan di Ivanovo. E insieme a lui è diventata una star anche la persona che lo accompagna, un simpatico nonnino che asseconda le sue richieste di dondolarlo su una delle altalene di questo parco. Glielo chiede semplicemente con un miagolio.

Nel video si vede un uomo anziano che cammina per strada insieme al suo gattino bianco e marrone. Quando il micio si accorge dei giochi corre verso di loro e chiede con lo sguardo all’uomo di farlo salire sul seggiolino di una delle altalene presenti.

Poi si arrampica da solo e non ne vuole sapere di scendere, lì sta bene, anche perché poco dopo il simpatico nonnino inizia a spingerlo. Pare non sia la prima volta che giocano in quel modo. Il gatto sembra proprio essere al settimo cielo mentre vola in alto, arrivando quasi a toccare il cielo con le sue zampette.

Il divertentissimo video del gatto sull’altalena che si diverte come un bambino

Il gatto amava la sensazione di dondolarsi sull’altalena.

Questo il commento della donna che ha deciso di condividere sui social il video del gattino che adora andare sull’altalena del parco giochi.

Non hai portato i tuoi nipoti al parco, ma hai portato il tuo gatto.

Scrive poi la donna riferendosi all’uomo che si diverte mentre il suo gatto felice vola su e giù.