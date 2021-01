La famosa leggenda narra che a portare dei messaggi, in passato, fossero dei piccioni. In questa storia invece, colui che ha vestito i panni di un postino provetto, è un gatto e il suo nome è Billy. Tutto è iniziato quando i suoi genitori umani, Olga Shipunova e il suo compagno Zack King, hanno visto il loro micio tornare nella loro casa nei sobborghi di Londra, con una strana appendice attaccata sul suo collarino.

Dopo averlo fatto avvicinare, Olga e Zack hanno visto che si trattava di uno strano involucro e che al suo interno era contenuto un biglietto arancione arrotolato. Dopo averlo scartato, hanno visto che c’era scritto un messaggio per loro.

Al tuo gatto, quando è fuori, piace fare visita nella nostra casa. Si siede sulla porta e miagola finché non apriamo e non lo facciamo entrare. È davvero divertente e lo amiamo. Non sappiamo da dove viene e non sappiamo il suo nome, ma noi lo chiamiamo Billy. Firmato: I tuoi amichevoli vicini.