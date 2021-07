Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un povero gatto e di una donna dal cuore enorme che ha cambiato il suo destino. Purtroppo sono numerosi gli amici animali che sono costretti a vivere per le strade, perché nati come randagi, perché rimasti soli o perché abbandonati da quelle che avrebbero dovuto essere le loro famiglie.

Nessuno sa cosa sia realmente capitato a questo micio. È stato trovato da una donna in condizioni indescrivibili. Aveva un occhio infetto e sembrava molto molto malato. Alla sua vista, la giovane non è riuscita a rimanere indifferente. Così ha cercato di attirare la sua attenzione e quando è riuscita a prenderlo, si è diretta di corsa alla clinica veterinaria più vicina.

Dopo una visita accurata, il veterinario gli ha diagnosticato una mascella rotta, problemi agli occhi, anemia e sanguinamento nell’addome. Immediatamente è stato curato con liquidi in endovena ed antibiotici.

Nonostante le sue condizioni, sembrava felice di trovarsi lì, in mani sicure. Forse era la prima volta in tutta la sua vita. Non sappiamo cosa gli sia capitato o se qualcuno gli abbia fatto del male. Ma una cosa è certa, non ha avuto un passato facile.