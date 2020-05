Gatto visita la tomba della proprietaria ogni giorno Da quando è morta la sua proprietaria, il gatto va a farle visita ogni giorno sulla sua tomba

Chi lo ha detto che i gatti non sono leali? Ecco la storia di un gatto che ogni giorno, da quando è morta, va a fare visita alla sua proprietaria sulla sua tomba? La storia è stata raccontata da un’altra visitatrice che si è accorta di quella strana presenza al cimitero.

Keli Keningau Prayitno è una donna che vive in Indonesia e un giorno, recandosi al cimitero, ha notato un gatto che non si muoveva da una tomba. Avvicinandosi alla lapide ha letto che quella tomba apparteneva a “ibu Kundari“, madre Kundari.

E non ha visto il gatto solo una volta: tornando al cimitero ha fatto quell’incontro più e più volte.

La donna si è accorta che ogni giorno il gatto era lì e si metteva sempre vicino alla tomba di quella signora deceduta. Keli Keningau Prayitno ha anche provato a portare il gattino a casa, per dargli un tetto sopra la testa. Ma il micio si è sempre rifiutato: non ne voleva proprio sapere niente di lasciare quel luogo e di separarsi da quella tomba, dove, con tutta probabilità, giaceva la sua proprietaria venuta a mancare.

Ogni giorno la donna si è recata al cimitero. E ogni giorno il gattino era lì. Così Keli Keningau Prayitno ha iniziato a portargli del cibo. Il micio si allontanava dalla tomba solo per mangiare, per poi far subito ritorno al suo posto.

La donna ha deciso di raccontare la storia di questo fedele felino su Facebook, così magari anche altre persone potranno portargli cibo e acqua al cimitero. E magari donargli un po’ di quell’affetto che gli manca da quando la sua proprietaria è morta.

Chi lo ha detto che solo i cani sono animali fedeli e leali? Anche i gatti lo sono e questa storia ne è l’ennesima dimostrazione, non vi pare?