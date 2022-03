Gli ex proprietari l'hanno picchiata rendendola paralizzata, ma nonostante tutto, Gemma non si è lasciata abbattere. Vuole solo una famiglia

Nonostante non abbia fatto mai nulla di male nella sua giovane vita, questa piccola cagnolina di nome Gemma non riesce a trovare il suo porto felice nel mondo. I suoi ex proprietari l’hanno picchiata, provocandole una paralisi alle zampe posteriori. Ciononostante, lei non si lascia abbattere e continua ad amare la vita come il cane gentile e vivace che è sempre stata.

La crudeltà umana non ha mai fine, ormai lo abbiamo purtroppo imparato, leggendo le decine e decine di storie di maltrattamenti nei confronti dei povero ed innocenti animali.

Le persone che dovevano amare e proteggere questa cucciola appena nata, per esempio, hanno fatto l’esatto contrario di quello che si dovrebbe fare con un amico a quattro zampe.

Non solo l’hanno abbandonata per strada, lasciandola a lottare da sola per sopravvivere. Ma prima di farlo, l’hanno picchiata così violentemente da provocarle una paralisi irreversibile a tutta la parte inferiore del suo piccolo corpicino.

Per fortuna, i volontari di un’associazione, il Flori’s Friends Rescue, in Gran Bretagna, l’ha salvata e portata nella loro struttura.

Le sue condizioni erano disperate e il veterinario ha dovuto subito operarla per amputarle entrambe le zampette posteriori.

Il suo passato e la sua disabilità avrebbe potuto far gettare la spugna a qualsiasi cagnolino, ma non a Gemma.

Gemma vuole una famiglia che la ami

La cucciola, che pesa soltanto 1,5 kg, non si è mai persa d’animo e continua a sorridere alla vita. Anche se avrebbe tutti i buoni motivi per non farlo.

I volontari si sono letteralmente innamorati di lei e del suo spirito combattivo e vivace, che tiene tutti allegri nelle lunghe giornate al rifugio.

Hanno raccontato la sua storia su internet e pubblicato anche delle sue foto tenerissime.

Le hanno costruito una sedia a rotelle su misura e cucito delle fantastiche tutine da tenere in appartamento.

Nell’annuncio, i volontari hanno anche spiegato che la famiglia che la adotterà, non dovrà fare nulla di particolare con lei, a parte cambiarle il pannolino di tanto in tanto.

Tuttavia, nessuno si è ancora fatto avanti per portarla a casa.

Tutti noi ci auguriamo che presto Gemma trovi il suo posto e le sue persone felici. Lei ha tanto amore da dare, chiede solo di riceverne altrettanto.