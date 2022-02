Si stanno impegnando tantissimo i ragazzi della Humane Society del North Carolina, per il piccolo Teddy. Questo cucciolo non ha a disposizione ancora molto tempo per vivere, ma loro vogliono fare il possibile per donargli i migliori ultimi giorni della sua vita.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia che è entrata nel cuore di tantissime persone. Infatti ogni giorno i volontari aggiornano sui social le molteplici avventure che fanno insieme a lui.

Il triste abbandono del piccolo Teddy risale a luglio dello scorso anno. I ragazzi erano nel loro rifugio e per loro sembrava essere una giornata come le altre. Erano impegnati a prendersi cura dei cani appena salvati.

Ad un certo punto però, hanno sentito un pianto disperato provenire dall’esterno. Ovviamente si sono presto allarmati, ma quando sono andati a vedere si sono trovati davanti ad una scena straziante.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo Teddy era stato abbandonato da quelli che dovevano essere i suoi amici umani. Quelle persone non volevano più occuparsi di lui ed hanno deciso di lasciarlo fuori la porta di quel rifugio.

Tuttavia, è proprio durante la visita medica che hanno fatto la drammatica scoperta. Il cucciolo è affetto da un grave tumore, purtroppo incurabile. Non ha ancora molto tempo a disposizione per vivere.

La bellissima iniziativa dei ragazzi per il piccolo Teddy

Teddy adesso è ancora nel rifugio e grazie a questi volontari dal cuore enorme, riceve ogni giorno l’amore e l’affetto che merita. Ha già dimenticato i traumi che vissuto nel suo passato triste e straziante.

I ragazzi, inoltre, hanno scelto di non cercare la sua casa per sempre, ma di donargli i migliori ultimi giorni di vita. Lo vogliono tenere nel rifugio, affinché non soffra per un’ennesima separazione e perché si sono affezionati.

CREDIT: FACEBOOK

Quasi tutti i giorni sui social pubblicano le mille avventure che fanno insieme al cucciolo. Pochi giorni fa lo hanno portato anche a fare una passeggiata all’acquario della città. Nessuno sa bene quanto tempo abbia a disposizione, ma tutti sono felici perché ha trovato delle persone speciali, che vogliono solo vederlo stare bene.