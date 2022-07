Come scoprire se la ghiandola salivare è ingrossata nei cani? E quali sono le conseguenze? Può capitare che Fido non stia tanto bene. Per ogni evenienza è sempre bene contattare il medico veterinario per sapere cosa fare e come intervenire, per permettere al nostro pets di stare subito meglio. Ecco cosa sapere sulla ghiandola salivare ingrossata.

La ghiandola salivare si può ingrandire a causa di un’infiammazione che causa gonfiore e dolore, ma anche altri disturbi che possono complicare il quadro clinico di Fido. Le ghiandole salivari sono delle sacche che raccolgono la saliva e la convogliano nella bocca attraverso i dotti.

La saliva è fondamentale per Fido, perché è uno dei primi step del processo digestivo iniziato con la masticazione. Se le ghiandole si ingrossano (il termine medico per indicare il disturbo è Mucocele salivare o sialocele), possono causare seri problemi di salute.

Cause della ghiandola salivare ingrossata nei cani

Le cause sono diverse:

Traumi

Morsi

Corpi estranei

Ostruzione del dotto salivare

Iperestensione del collo

Le razze più a rischio sono: il Pastore Tedesco, l’Australian Silky Terriers, il Barboncino, il Bassotto.

Sintomi

Anche i sintomi sono diversi:

Gonfiore sulla parte superiore del collo e intorno alla mascella

Guancia gonfia

Occhio gonfio, come una cisti

Gonfiore nella bocca, sul palato e sulla lingua

Faringe gonfia e arrossata

Cosa fare

L’intervento chirurgico di sialoadectomia è la soluzione migliore per curare questo disturbo. Il gonfiore si riduce subito, cosa che non avviene con l’aspirazione e il drenaggio del liquido, trattamenti che potrebbero non risolvere in modo definitivo il problema.

Dopo l’intervento, di solito i medici veterinari consigliano la somministrazione di antidolorifici, antinfiammatori non steroidei, anestetici locali, narcotici nei casi di dolore troppo intenso. La degenza dura solitamente un giorno e sono previste visite di controllo in seguito.