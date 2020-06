Giovane in vacanza in Giamaica salva un cane affamato Ragazza giovane in vacanza in Giamaica salva un cane randagio

Questa è la storia di una giovane ragazza di 17 anni che si trovava in vacanza in Giamaica, in una crociera di famiglia: non si sarebbe mai aspettata di trovare un povero cane randagio, senza una famiglia e senza una casa, e di salvargli la vita. Finendo per adottare quella povera anima che fino ad allora non era stata curata da nessuno.

Elliot Sherin stava per andare a cavallo in spiaggia insieme al padre, mentre si trovavano in Giamaica. Quando arrivarono al ranch, però, furono distratti da un gruppo di cani abbandonati che si aggirava nei dintorni.

In fondo al gruppo c’era un povero cucciolo tutto pelle e ossa, sporco e ricoperto di terra. Mentre camminava le zampe anteriori traballavano: non avrà avuto più di 3 mesi. Ed era solo al mondo, senza che nessuno si occupasse di lui.

Elliot lo chiamò Kingston. Il resto dei cani corse da loro, ma lui era piccolo e spaventato. Non permetteva loro di avvicinarsi: la ragazza sapeva che non poteva lasciarlo lì. Gli lasciò del cibo e contattò un’associazione locale, Animal House Jamaica, per vedere se potevano fare qualcosa per salvarlo.

Era determinata a dargli una seconda possibilità e portarlo se possibile a casa con se. Non riusciva a smettere di guardare la foto che gli aveva fatto.

La famiglia le diceva che era impossibile realizzare il suo sogno, ma l’associazione le ha risposto che si poteva fare, ma la giovane doveva impegnarsi a pagare le cure veterinarie e il volo verso casa.

Loro si sarebbero presi cura del cane fino a quando non sarebbe stato in grado di viaggiare verso Seattle.

I genitori di Sherin erano d’accordo, ma doveva pensare a tutto lei. La ragazza ha lanciato una campagna di raccolta fondi online. Grazie al suo coraggio e alla sua tenacia ha raccolto i soldi necessari e portare a casa Kingston.