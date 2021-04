Giraffa chiede aiuto disperatamente a un’auto di passaggio, il guidatore nota cosa aveva al collo

Questa è la storia di una povera giraffa che chiede aiuto in modo disperato e per fortuna passa un’auto che può darle una mano. Molto spesso questi grandi e splendidi animali che vivono in libertà nella Savana si trovano di fronte a problemi inimmaginabili. E la colpa, purtroppo, è nella maggior parte dei casi di esseri umani senza scrupoli.

Fonte Pixabay

Bai Xinyi, reporter di Taiwan, attraverso i social ha denunciato un fatto doloroso che tutti dobbiamo condannare. L’animale si aggirava disperato nell’area Masai e aveva una specie di collana di fili che gli stringevano il collo. Era parte di una trappola messa dai cacciatori clandestini.

La reporter durante il suo viaggio in Africa si è imbattuta in questa scena disperata. La giraffa non aveva speranze, sembrava piangesse di dolore e di abbandono. Chiedeva disperatamente aiuto e con lo sguardo gridava di essere liberata da quella tortura.

Questa giraffa era di fronte a noi e potevamo vedere le lacrime che scorrevano dai suoi occhi. Non abbiamo capito molto finché non ci siamo avvicinati e abbiamo visto che il suo collo era circondato da un filo metallico rotto. Penso che volesse che chiedessimo aiuto.

L’animale ha avuto la fortuna di incontrare qualcuno che potesse aiutarlo. Ma ci sono molti altri animali che non hanno avuto la stessa sorte e sono morti soffocati da quegli attrezzi diabolici che mettono a rischio la vita di tanti esemplari.

Giraffa chiede aiuto: esemplari messi in pericolo dalla crudeltà umana

Il bracconaggio e la corsa alla proprietà di terre che dovrebbero rimanere libere hanno messo a rischio la fauna selvatica di questa zona. Gli animali sono ricercati per la loro pelle, i loro denti e la loro carne, con esportazioni in Asia.

Questa giraffa è stata fortunata, perché ha incontrato una coppia che l’ha aiutata chiedendo a un ranger di togliere quel collare dal collo della giraffa.