Gli animali dei vip in quarantena, come se la passano? Secondo voi come se la passano gli animali dei vip in quarantena? Ecco le loro storie di isolamento insieme ai loro proprietari famosi

Siamo tutti in isolamento. Anche i vip lo sono, ma magari loro hanno la fortuna di avere grandi spazi a disposizione da condividere con compagni, figli e anche con gli animali domestici. Vi siete chiesti come se la passano i pets delle celebrities in isolamento forzato?

Iniziamo il nostro viaggio tra le foto condivise sui social dalle celebrities, che dimostrano il loro attaccamento agli animali domestici con cui abitano in casa. Ad esempio, lo sapevate che la modella Bella Hadid ha un cavallo? Ce l’ha anche la sorella Bella: entrambe vanno a cavallo e spesso sui social mostrano immagini dei loro cavalli e anche delle loro passeggiate a dorso dei loro amatissimi animali. Ovviamente sono bellissime anche in versione cavallerizza, ma non c’era nemmeno da dubitarlo, non vi pare.

Anche Loredana Lecciso ha accolto in questi giorni un nuovo puledro. E pare anche che lei sia stata riaccolta da Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco è tornato con la soubrette?

E lo sapevate che la famiglia Icardi vive con un dolce coniglietto? È dolcissimo e la loro bambina, Francesca, lo adora: del resto come si potrebbe non amare un dolce batuffolo di pelliccia come il loro?

Anche in casa di Martina Colombari e Billy Costacurta c’è un coniglietto: si chiama Gaetano ed è bianco. Chissà se il figlio ormai adolescente ci gioca ed è affezionato come lo è la mamma, che su Instagram non perde occasione per mostrarlo.

Decisamente folta la schiera di appassionati di cani: Eva Herzigova, Federica Fontana, Helena Cristensen, Elena Barolo, Elisa Isoardi (che ha un barboncino che si chiama Zenith, che spesso è protagonista di foto e Stories su Instagram), Federica Pellegrini (la cagnolina si chiama Vanessa), Cecilia Rodriguez. Sapete come ha chiamato la sua cagnolina la sorella di Belen Rodriguez? Aspirina, chissà poi perché!

Aurora Ramazzotti, Annalisa Scarrone Francesco Arca, invece, hanno optato per un classico tra i pets, un gatto domestico, che coccolano e adorano. Anche se la figlia di Michelle Hunziker ogni tanto tradisce micio con i cani della mamma, Leone e Lilly.

Stessa scelta anche per Natasha Stefanenko, che non saprebbe come sopravvivere altrimenti alla quarantena: per fortuna ci sono i suoi mici!