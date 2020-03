Albano Carrisi e Loredana Lecciso in quarantena con i figli a Cellino San Marco Il cantante di origini pugliese Abano Carrisi racconta l'isolamento domiciliare causa Coronavirus con Loredana Lecciso ed i loro figli

Albano Carrisi, cantante pugliese dalla voce d’oro, racconta la quarantena con Loredana Lecciso ed i loro figli. Il suo tour è stato rimandato a data da definire e la famiglia è sparsa un po’ ovunque. Oggi parla della sua vita ai tempi del Coronavirus.

Albano Carrisi ha deciso di raccontare la sua vita ai tempi del Covid19, dove ogni cosa è cambiata. Il cantante sta vivendo la quarantena con Loredana Lecciso ed i loro figli Jasmine e Bido nella splendida tenuta in Puglia, a Cellino San Marco. Il tour di Albano Carrisi è stato rimandato. Dal 9 marzo il cantante avrebbe dovuto fare uno splendido tour che lo vedeva cantare in Russia, Ungheria, Spagna, Germania. Tutta Europa e non solo era pronta a cantare le sue canzoni, una su tutte, Felicità.

Albano Carrisi parlando del tour dice “è tutto saltato, per poi correggersi e dire “è tutto rimandato, comunque per metterla in musica Ci sarà. Faremo tutto più avanti quando questa storia sarà finita”. Albano Carrisi passa dunque la quarantena in Puglia, nella sua tenuta di campagna ma nonostante la bellezza del posto, il cantante di 76 anni, appena riesce e può scappa in città.

Ma le sue fughe in città non sono esattamente quello che si aspettava. Albano Carrisi infatti, giovedì 12 marzo prende un volo da Brindisi per atterrare a Roma Fiumicino e dopo essere salito su un taxi della Capitale si accorge di essere appena atterrato su una città fantasma.

“Mai visto strade così vuote, bar, ristoranti, non ce ne è uno aperto. Ma la gente dov’è finita? é tutto così tranquillo, che a me sembra un gran caos”. Dopo aver raggiunto l’hotel Albano aggiunge: ” Nessuno, anche qui ci sono solo io. Prima di partire ho raccolto dei limoni. Ho la valigia piena. Sopravviverò con quelli ed invece di imprecare cercherò di ridere”.