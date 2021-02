Gli diagnosticano una brutta influenza: cucciolo indossa il respiratore per stare meglio (VIDEO)

Un cane con l’influenza canina usa come un essere umano il nebulizzatore per fare dell’aerosol. E le sue foto mentre lo usa hanno fatto il giro del web. Matheus Stival ha condiviso su Facebook degli scatti in cui il cucciolo fa l’aerosol da solo, tenendo il nebulizzatore fra le zampe. È stato il proprietario a insegnargli come tenere su la mascherina apposita per non farla cadere!

Fonte Pixabay

Afonso, questo il nome del cucciolone, ha preso l’influenza. Uno di quei virus canini che danno sintomi simili a quelli influenzali umani, ovviamente è molto diverso dal nostro disturbo. Matheus gli ha insegnato a farsi le inalazioni da solo.

Da quando Matheus ha postato la foto, più di 11mila persone hanno condiviso e apprezzato il post. Ovviamente tutti si augurano che Afonso guarisca presto dal suo malanno. Ma da come tiene professionalmente l’apparecchio, di sicuro la guarigione è dietro l’angolo.

Cane con l’influenza tiene l’aerosol, come è possibile?

E pensare che ci sono cani e gatti che fanno i numeri quando si tratta di aerosol, non riuscendo neanche a farglielo in una gabbietta. Ma forse, se i proprietari provassero ad utilizzare il metodo di Matheus, cioè a insegnare al cane come utilizzarlo al posto di imporglielo fra brontolii e esasperazione, magari molti più animali potrebbero usufruire di questa metodica terapeutica. A volte si rivelerebbe un valido ausilio per poter curare i nostri amici a quattro zampe.

Di sicuro sarebbe un’arma in più per poterli aiutare. Per alcune patologie molto comuni, infatti, al posto di dargli compresse, si potrebbe utilizzare l’aerosol, cosa non fattibile se il gatto o il cane tremano dalla paura quando la macchinetta si accende.

Non ci è dato sapere se l’apparecchio utilizzato da Afonso fosse uno di quelli che fa pochissimo rumore, ma da come il cane è tranquillo, possiamo tranquillamente ipotizzare che lo sia.