Ha salvato migliaia di cani e gatti abbandonati e ha preso una decisione, ecco cosa farà adesso

Sogna un rifugio sicuro per i cani e gatti abbandonati che ha salvato: la storia di un ragazzo generoso

Il sogno nel cassetto di questo giovane è quello di costruire un rifugio che possa ospitare tutti i randagi che ha salvato nel corso della sua vita. Il ragazzo ha dato, infatti, una seconda chance a migliaia di cani e gatti abbandonati in strada. E ora sogna un futuro migliore per ognuno di loro.

Esdras Andrade poco dopo aver spento le candeline del suo tredicesimo compleanno ha iniziato ad aiutare cani e gatti randagi. Dopo 10 anni, quando ha compiuto 23 anni, ne aveva salvati a migliaia.

Il 23enne ha salvato dalla strada tantissimi poveri animali senza una casa o una famiglia. Li ha accolti, nutriti, curati. E ha dato loro una nuova casa. Ma lui sogna in grande.

Il primo salvataggio ha riguardato un cucciolo investito in strada che avrebbe potuto morire se lui non fosse intervenuto. L’attivista ha poi seguito un corso, creando il Progetto Abrigo-Escola, sviluppato a São José dos Campos (SP).

Oggi il ragazzo riesce a lavorare grazie alle donazioni, che gli permettono di pagare le spese veterinarie e il cibo. Ma lui sogna di poter costruire per tutte quelle povere creature un posto tutto loro.

Fonte Pixabay

Un rifugio per cani e gatti abbandonati: un grande sogno

Esdras Andrade sogna di acquistare un giorno un terreno e di costruire qui un grande riparo per ospitare ancora più animali in difficoltà. Al momento è in affitto. E il numero di creature salvate cresce.

Al momento non se lo può ancora permettere. E lavora con tanti volontari e anche con tanti donatori anonimi che gli consentono di dare una mano agli animali in difficoltà.

Fonte YouTube Projeto Abrigo Escola

Ma il giovane recentemente ha fatto parlare di se anche per un’altra storia. Ha salvato una donna di 83 anni che viveva da sola in condizioni terribili. È proprio un ragazzo dal cuore d’oro.