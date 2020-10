La storia di oggi racconta del triste abbandono di un cane chiamato Gol. La vicenda è accaduta ad Istanbul, dove i volontari di un gruppo di soccorso hanno ricevuto una chiamata riguardo un cane abbandonato nel cassone di un camion. Qualcuno lo aveva legato al mezzo e lasciato lì, sotto il sole cocente.

I ragazzi della Paws 4 Hope, dopo quanto denunciato al telefono, hanno deciso di recarsi sul punto indicato, per capire le condizioni dell’animale e soprattutto se avesse una famiglia.

Quando ci ha visto, non ha fatto alcuno sforzo per muoversi. Era rassegnato, si era arreso e non voleva più vivere. Come compatirlo, che vita era quella?