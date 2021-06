Il Golden Retriever confuso non riesce proprio a capire cosa stia accadendo in casa. E la colpa è del suo amico umano che sta giocando a nascondino. Lui lo trova in bagno, ma si blocca davanti allo specchio incredulo, perché non riesce a capire dove si possa trovare. Lui è ancora un cucciolo, ancora non ha capito come funzionano le superfici riflettenti.

Fonte YouTube Caters Clips

Shane e Lindsay vivono a Irvine, in California, negli Stati Uniti d’America. Un giorno hanno deciso di giocare a nascondino con Moose, il loro Golden Retriever di soli 10 mesi. Quando si gioca lui diventa serio: non si scherza in questi casi, soprattutto se il gioco da fare è nascondersi.

L’ultima volta che hanno giocato, Shane ha deciso di fare un video al suo cane Moose, che era all’oscuro di tutto. Arrivato in bagno ha visto il suo miglior amico umano intrappolato nello specchio sopra il lavandino. Chissà quanto sarà stato in pena per lui non potendolo aiutare a uscire.

Mentre stavano giocando a nascondersi, infatti, il suo miglior amico umano si è nascosto dietro la porta del bagno, aspettando che Moose si facesse vedere. Quando il cane è entrato tutto eccitato è rimasto basito di fronte alla scena che si è ritrovato di fronte.

Il suo miglior amico umano era intrappolato in quello specchio. Si vede che è preoccupato, perché all’improvviso la sua coda smette di scodinzolare. Proprio non riesce a capire che, in realtà, è solo riflesso nello specchio.

Golden Retriever confuso: come fare per salvare Shane?

Ad un certo punto, Moose stava per uscire dal bagno, ma il suo proprietario ha deciso di dargli un piccolo indizio parlando. Lui ha subito colto il suggerimento ma ancora non riusciva a capire.

Gli ci è voluto un po’ per capire quello che stava veramente accadendo. Moose così ha vinto la partita a nascondino andando incontro a Shane. Quello vero. Non il suo riflesso.