Lo sguardo di Cambaxirra durante la visita medica Lo sguardo dolce di Cambaxirra durante la visita: il racconto della veterinaria sull'accaduto

La dolcezza e l’amore che un animale riesce a donarci è qualcosa di inspiegabile. E’ Proprio per questo che spesso diventano veri e propri membri delle nostre famiglie e nessuno di noi riuscirebbe più ad immaginare la vita senza di loro. Poche settimane fa, sul web è apparso il video di una cagnolina chiamata Cambaxirra che, con il suo sguardo, ha commosso il mondo.

A pubblicarlo è stata Leticia Piccoli, la veterinaria che la stava visitando. Ha voluto lanciare un messaggio a tutte le persone sulla sensibilizzazione delle visite dei nostri amati amici a quattro zampe.

Il videoclip è diventato presto virale sul web. Tutti sono rimasti stupiti dalla dolcezza della cucciola e da come, nonostante stava per essere sottoposta ad un prelievo, è rimasta buona e tranquilla.

La dottoressa sull’accaduto ha dichiarato: “Guarda come si comporta. Teniamo molto al benessere dei nostri piccoli pazienti.

Sto effettuando un prelievo, provocando un lieve dolore, quasi insignificante per lei. Il grande segreto con gli animali domestici, è l’empatia. Solo così riusciamo a farli stare buoni.”

Infatti, nel video pubblicato, si può vedere come la piccola Cambaxirra riesce a stare buona e tranquilla e a fidarsi completamente della sua dottoressa che vuole fare il possibile per farla stare bene ed in salute.

Non distoglie mai lo sguardo dalla veterinaria e vederla, è qualcosa di speciale e dolcissimo. Proprio per questo motivo, le immagini sono diventate presto virali sul web. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

“Quando arrivano nell’ambulatorio, vanno subito nella ciotola degli snack, così possono associare la visita al cibo ed alle coccole!” Ha concluso il suo racconto Leticia Piccoli.

Una storia che ha commosso centinaia di persone e che ha lasciato tutti a bocca aperta. E’ insolito vedere un cane, che nonostante sia dal medico ed è stato sottoposto ad un prelievo, riesce a stare buono.