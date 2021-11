Golden Retriever damigella d’onore ruba la scena al matrimonio

C’era da aspettarselo quando gli sposi hanno deciso di dare al cane di famiglia questo importante compito. La cucciolotta di razza Golden Retriever era la damigella d’onore alle nozze della sua famiglia umana. E ha finito per rubare la scena al matrimonio agli sposi. La sposa dovrà farsene una ragione: tutti gli occhi erano per la cagnolina.

Fonte foto da Facebook

Rosie è una cucciola di Golden Retriever diventata famosa sui social (e di conseguenza in tutto il mondo) dopo aver sfilato indossando la sua ghirlanda al matrimonio della sua famiglia umana. Con i fiori al collo era semplicemente dolcissima e super adorabile.

La fotografa Rosie Doherty ha deciso di pubblicare il 14 ottobre scorso le sue bellissime foto sulla sulla pagina Facebook della Dogspotting Society.

Sono una fotografa e ho già pubblicato un video qui con me che monta e mostra come Rosie, il Golden Retriever, ha assolutamente rubato la scena al matrimonio dei suoi proprietari.

La fotografa su Facebook ha poi aggiunto:

Alcuni di voi hanno chiesto di vedere alcune delle foto finite, quindi eccola qui. Spero che queste foto ti facciano sorridere tanto quanto me!

Negli scatti realizzati la cagnolina sembra felice e orgogliosa di poter far parte con un ruolo così importante del matrimonio della sua mamma umana.

Fonte foto da Facebook

Golden Retriever damigella d’onore: le foto su Facebook diventano subito virali

Le fotografie pubblicate dalla fotografa ufficiale delle nozze hanno spopolato su Facebook, dove sono diventate in breve tempo virali. La condivisione, infatti, in breve tempo ha ottenuto 5.400 like, 462 commenti, oltre a 165 condivisioni.

Fonte foto da Facebook

Del resto quando si hanno dei cani si sa che ruberanno la scena in ogni occasione. Anche durante il giorno più importante della nostra vita. La sposa ne era consapevole, ma ama così tanato Rosie che ha voluto condividere con lei questo evento memorabile, che ricorderà per sempre anche per le meravigliose foto dell’album di nozze.