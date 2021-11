Quando c’è un’amicizia in corso niente può fermare l’entusiasmo di incontrare l’amico. O almeno di vederlo per qualche istante. Lo sa bene Phoenix, un Golden Retriever che guarda nel buco della recinzione per controllare cosa fa il cucciolo vicino di casa. Lui vive giusto al di là dello steccato, chissà cosa starà facendo in quel preciso momento.

Fonte foto da video TikTok di phiphi_goldenretriever

Phoenix vive in Australia con la sua famiglia umana. È un cane davvero molto dolce e amorevole. Riesce a fare amicizia con tutti quanti ed è molto simpatico. Ma è anche uun gran curiosone e un ficcanaso.

Un giorno il piccolo di Golden Retriever è stato pizzicato mentre era intento a spiare in maniera decisamente spudorata il cucciolo che abita nella casa accanto. Bentley, un cane di razza Samoiedo, è il suo miglior amico.

Il suo proprietario è riuscito a immortalare il momento in un video che poi ha deciso di pubblicare sul suo account di TikTok. Non poteva non diffondere questo momento davvero esilarante.

In tutti i quartieri esistono delle persone curiose che spiano i vicini. E in alcuni casi ci sono anche degli animali domestici che pensano di spiare tutti quanti, in ogni momento della giornata.

Fonte foto da video TikTok di phiphi_goldenretriever

Golden Retriever guarda nel buco della recinzione e il video diventa subito virale

Il filmato riprende il Golden Retriever mentre spia dall’altra parte della recinzione un cane con la pelliccia bianca che di solito a quell’ora riposa sotto il portico di casa sua.

Phoenix lo sa bene e si mette comodo a osservare quello che accade nella casa accanto, attraverso il foro presente nel recinto.

Il video è diventato in breve tempo virale ed è stato condiviso un sacco di volte perché è semplicemente eccezionale. Il filmato, infatti, ha ottenuto più di 598.000 visualizzazioni, 118.000 reazioni e centinaia di commenti. Un successo.