Il video di un gatto che interviene per salvare un bambino dall'attacco di un cane randagio: la scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un gatto che arriva dal Brasile e che è stata ripresa dalle telecamere della zona. Tutto è iniziato quando un cane randagio, alla vista di un micio per strada, ha iniziato a ringhiare nel tentativo di prendere la sua preda.

Credit: RT en Español – YouTube

Un bambino che stava giocando per strada, ha visto la scena e nel tentativo di salvare il gatto, ha ben pensato di prendere un sasso e lanciarlo verso il cane randagio. Di certo non è stata un’idea geniale, visto che l’animale ha distolto l’attenzione dal micio e si è diretto verso quel bambino, iniziando ad abbaiare.

Il minore era spaventato e aveva capito che il tutto si sarebbe concluso in modo triste e tragico. Ma poi dal nulla è apparso un angelo peloso. Un altro gatto è sbucato in modo improvviso e si è avventato contro quel cane. Il suo gesto ha permesso al bambino di allontanarsi ed ha anche spaventato il randagio. Dopo aver sentito le grida, la famiglia del piccolo umano si è subito precipitata all’esterno dell’abitazione, per controllare costa stesse accadendo.

Nel momento del loro intervento, sia il cane che il gatto erano spariti nel nulla. La famiglia ha potuto scoprire cosa fosse successo grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo in breve tempo e migliaia di utenti hanno criticato la poca responsabilità dei genitori del bambino, che lo hanno lasciato giocare per strada senza alcuna supervisione. Altri hanno elogiato il gesto del micio e altri ancora hanno commentato che quel gatto non stava difendendo il bambino, ma il suo territorio da quel cane randagio.

Qualsiasi sia la motivazione, la vicenda si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. Fortunatamente il bambino sta bene e la prossima volta rifletterà a fondo prima di lanciare un sasso verso un cane.