Golden Retriever interrompe il bollettino meteo live (VIDEO) Un Golden Retriever interrompe il suo amico umano durante le previsioni meteo live

Questo dolcissimo e simpaticissimo cane Golden Retriever non ne vuole sapere di lasciare in pace il suo amico umano durante il bollettino meteo. E lo interrompe mentre dà le previsioni meteo live in diretta sul canale televisivo per cui lavora.

Paul Dellegatto è un meteorologo che doveva annunciare in diretta dalla sua casa il bollettino meteo del giorno. C’era anche un cameraman, che per sicurezza era rimasto fuori da una finestra a filmarlo. Tutto era pronto. Ma Paul non aveva fatto i conti con Brody, il suo adorabile Golden Retriever che è voluto diventare protagonista della sua diretta. E ovviamente gli ha rubato subito la scena.

Tutto era pronto per poter dare le previsioni meteo in diretta, ma Brody non era d’accordo. Forse voleva solo attirare le attenzioni del suo amico umano, che però era impegnato a lavorare. E così facendo ha attirato le attenzione di tutti i telespettatori, che subito l’hanno eletto miglior “anchordog” della tv.

Prima Brody ha fatto irruzione nella stanza e poi ha iniziato a infastidire il computer, così da attirare l’attenzione del suo papà umano. Alla fine infastidito dal fatto che veniva ignorato, ha deciso di saltare sulle sue gambe.

Il suo amico umano ha provato a spiegargli la situazione, ma Brody non ne voleva sapere di andarsene, mentre l’uomo doveva comunque continuare a fare il suo lavoro. E va avanti, nonostante Brody sia sempre più presente sulla scena, richiedendo tutte le attenzioni di cui ha bisogno.

Brody ha continuato a creare un po’ di confusione, mentre la troupe fuori dalla finestra cercava di proseguire nel suo lavoro. Ma il Golden Retriever sembrava non preoccuparsi.

Tutti sui social si sono subito innamorati di Brody. E anche Dellegatto, alla fine, non si è arrabbiato con lui: come è possibile rimanere in collera con un cane così adorabile?