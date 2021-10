Questa è la simpatica storia del cane di razza Golden Retriever che ruba i colori in casa. E finisce per sporcare dappertutto e sporcarsi tutto, mettendo così in allarme i suoi proprietari, arrivando a presentarsi in un modo davvero buffo. La sua pelliccia non è più la solita dopo che il cagnolino ha incontrato i pastelli colorati, non trovi?

La storia ha avuto luogo a Chandler, città dell’Arizona, negli Stati Uniti d’America. Qui vive Larry, un cane di razza Golden Retriever che ha soli 10 mesi. Girando per casa il cagnolino ha trovato i pastelli colorati dei suoi piccoli fratelli umani. E ha deciso di giocarci.

Come un bambino ha preso i pastelli colorati e ha iniziato a usarli nel cortile della casa che condivide con la sua famiglia umana. Ovviamente li ha utilizzati a modo suo, non sapendo quali altri modi potessero essere utili per potersi divertire con quei colori.

Giocando all’aria aperta e sotto il sole con i pastelli colorati, i colori hanno finito per sciogliersi tutti. Quando Larry è rientrato in casa in cucina, Lauren Duffy, mamma umana del cucciolo di 10 mesi, si è ritrovata di fronte una vera e propria opera d’arte su qattro zampe.

Non riusciva a capire cosa fosse successo al cagnolino. Poi ha seguito la scia che Larry lasciava dietro di sé e in pochissimo tempo è arrivata sul luogo del misfatto, scoprendo che il Golden Retriever aveva giocato coi pastelli e combinato un disastro.

Larry, il Golden Retriever che ruba i colori e combina un disastro

Non posso guardarlo senza ridere ora.

Questo il commento della mamma umana, anche perché dopo tre bagni le macchie non ne vogliono proprio sapere di andare via. Forse con qualche lavaggio in più i segni spariranno, ma chissà quando.

Sicuramente il ricordo di questa bravata farà ancora ridere a lungo la famiglia di Larry!