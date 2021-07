Una grave ed improvvisa perdita ha colpito il cantante country Jake Owen. Purtroppo il suo amato pastore tedesco Slash è morto, dopo aver accusato un malore improvviso. Il medico lo ha sottoposto anche ad un delicato intervento, ma i suoi disperati tentativi per il cucciolo sono risultati vani.

CREDIT: INSTAGRAM

Una morte drammatica, che ha scosso l’intera famiglia, ma anche il mondo del web. L’artista lo faceva vedere molto spesso sul suo profilo Instagram.

In base a ciò che ha raccontato il ragazzo, ha adottato il cane quando aveva pochi mesi di vita. Tra loro è nato un legame speciale sin da subito. Jake ha detto che non era come gli altri cuccioli.

Il piccolo Slash non voleva correre e giocare nella proprietà, lui voleva solo stare vicino al suo amico umano e ricevere tutto l’affetto che desiderava.

CREDIT: INSTAGRAM

Tuttavia, il dolce cagnolino negli ultimi giorni ha iniziato a stare male. Non mangiava più e passava tutto il tempo seduto in un angolo. L’uomo si è presto reso conto che era sofferente, per questo lo ha portato dal veterinario.

Il medico, dopo averlo sottoposto ad un’accurata visita, ha scoperto che lo stomaco del cucciolo si era rigirato. Una condizione comune, che capita molto spesso, ma che si può trattare se presa in tempo. Purtroppo Slash era in uno stato ormai avanzato e nonostante il delicato intervento a cui lo ha sottoposto, il suo cuore non ha retto ed ha cessato di battere per sempre.

Il messaggio di Jake Owen per la morte del piccolo Slash

Il famoso cantante, ovviamente, era distrutto per la sua perdita, ma ci teneva anche ad informare i suoi follower per la morte di Slash. Per questo ha pubblicato un post su Instagram. Nel messaggio ha scritto:

Sei stato il cane più dolce ed amorevole che abbia mai avuto. Eri più simile ad un amico umano che a un cane. Mentre gli altri miei cuccioli correvano liberi nella fattoria, tu volevi solo stare al mio fianco.

CREDIT: INSTAGRAM