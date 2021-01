Golden Retriever terapista in ospedale per i piccoli pazienti

Un Golden Retriever terapista che lavora in ospedale per aiutare i piccoli pazienti malati che si trovano ricoverati. Questa è una bellissima storia che ci arriva dal reparto pediatrico del San Antonio Hospital, Georgia (USA) e che racconta di un programma che coinvolge cani dolci e adorabili, nel progetto PUPPYatrics.

Marcus, un mix di Labrador e Golden Retriever, è un cucciolo dal cuore d’oro, primo membro del programma PUPPYtriacs, che vuole fornire una terapia ai piccoli pazienti ricoverati. Grazie all’assunzione di cani addestrati.

Il reparto pediatrico del San Antonio Hospital, Georgia, negli Stati Uniti d’America, ha accolto un nuovo membro dello staff. Marcus è orgoglioso del lavoro che fa, perché aiuta i bambini ricoverati in ospedale a d affrontare meglio la malattia.

Per mesi il cucciolo è stato formato presso il Canine Assistants. Dopo aver superato gli esami, ha ricevuto l’uniforme e il badge identificativo.

I cani in questo programma sono speciali, non come altri regolari programmi di terapia cinofila. Grazie alla loro istruzione specializzata standardizzata e alla loro disposizione calma, questi cani hanno un accesso speciale ai pazienti in quasi tutte le aree dell’ospedale.